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«Его очень-очень любят»: волонтер рассказала, как кот Лучик принял новых хозяев

Волонтер: украденного школьницами кота Лучика приютили проверенные люди

Кот Лучик, которого две школьницы украли из московского зоомагазина, нашел семью и быстро привык к новым хозяевам. Об этом «Газете.Ru» сообщила волонтер Дарья, которая занималась поисками животного. Девушка рассказала, что семейная пара, которая приютила кота, — проверенные люди, теперь никто не причинит ему зла.

«Хозяевами Лучика стала семья, которая пять лет назад взяла приютского котика на нашем проекте «Хочу домой». К сожалению, их котика уже нет — он был уже в возрасте, тяжело болел и ушел. Поэтому теперь их будет радовать Лучик. Отбор происходил не трудно, сначала искали из самых близких и проверенных людей. Так и нашлись Лучику хозяева. Чувствует себя котик просто отлично. Лучику там комфортно, его очень-очень любят. Теперь у Лучика все будет точно хорошо, пара проверенная, ему плохого не сделают. Лучик очень социальный котик, поэтому принял новую семью отлично», — сказала она.

13 ноября школьницы украли кота Лучика из зоомагазина в ТЦ «Речной» в Москве. Животное находилось там на передержке и искало новых хозяев. Перед этим девочки пытались украсть кролика в другом магазине, но их спугнула продавец. Позднее животное нашли на юге Москвы. В поисках участвовали более 2 тысяч человек, которые несколько дней прочесывали район, где, как рассказали девочки, кот сбежал от них.

Самих школьниц, похитивших кота, нашли в Крыму. Они рассказали полиции, что в тот день прогуляли уроки, побывали в ТЦ «Европейский» у метро «Киевская», а затем отправились в ТЦ «Речной вокзал», где забрали кота из зоомагазина.

Ранее сообщалось, что волонтеры призвали максимально наказать школьниц, похитивших кота Лучика.

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