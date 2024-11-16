Волонтеры призвали наказать школьниц — похитительниц кота Лучика

Девочки, укравшие в Москве кота Лучика, должны получить максимальное из всех возможных наказание. Об этом заявила «Газете.Ru» волонтер Дарья, организовавшая поиски сбежавшего от подростков животного. По ее словам, как только куратор Лучика привез его домой, кот сразу бросился на еду и сейчас чувствует себя хорошо.

«Как только Лучик оказался дома у своего куратора, он сразу же накинулся на еду. Сегодня Лучик едет в клинику на полное обследование, так как он достаточно долгое время провел на морозе. А котики, которые не живут на улице, плохо переносят холода. Чувствует себя малыш хорошо, такой же ласковый парень. После обследования и при необходимости лечения Лучик будет искать самые лучшие ручки и отправится в новый дом. Что касается девочек — сейчас с ними и с их семьями работает полиция и опека. Конечно, история не закончена, и мы бы хотели, чтобы наказание было максимальным из всех возможных. Более 2000 человек искали Лучика и не теряли надежду его найти», — сказала она.

13 ноября две девочки-подростка украли кота Лучика из зоомагазина в московском ТЦ «Речной» — он находился там на передержке и искал новых хозяев.

Спустя два дня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что детей обнаружили в Крыму. Они рассказали, что прогуляли уроки, съездили сначала в торговый центр «Европейский», а затем отправились в ТЦ на Речном вокзале, где спонтанно решили забрать кота, потому что он им «понравился». По словам девочек, «с кошкой разговор был окончен» после того, как животное от них убежало. Как именно несовершеннолетние добрались до Алушты, они не уточнили.

После пропажи кота волонтеры организовали его поиски. По их данным, Лучик убежал от девочек в районе метро «Аннино». Два дня неравнодушные люди прочесывали район в его поисках. Вечером 15 ноября кота нашли под машиной на уличной парковке. Из-за стресса он сильно похудел.

Ранее хозяин убежавшего кота-бизнесмена из Перми пообещал 100 тысяч за его поимку.