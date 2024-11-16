Школьницы украли кота, потеряли его и сбежали в Крым. Волонтеры нашли животное спустя двое суток Волонтеры нашли украденного школьницами из зоомагазина кота Лучика

Волонтеры нашли кота по имени Лучик, которого школьницы похитили из зоомагазина в Москве. Животное обнаружили на парковке на юге столицы. В настоящее время Лучик живет у куратора. После медобследования коту собираются найти новых хозяев. В поисках участвовали более 2 тыс. человек, они прочесывали район в течение двух дней.

Кота Лучика, которого украли из магазина две школьницы, нашли в районе станции метро «Аннино» на юге Москвы, сообщил минувшей ночью Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на волонтеров.

В поисках животного участвовали более 2 тыс. человек. Они несколько суток прочесывали район, где, по словам девочек, кот сбежал от них.

«Каждый внес свой вклад в поиск малыша», — заметила одна из организаторов спасательной операции Дарья.

Днем 13 ноября подростки украли Лучика из зоомагазина в московском ТЦ «Речной» — он находился там на передержке и искал новых хозяев. Перед похищением кота школьниц заметили еще в одном магазине: там они пытались украсть из клетки кролика, но их спугнула продавец.

Сразу накинулся на еду

Волонтер Дарья рассказала «Газете.Ru», что кот после двух дней на улице, оказавшись в квартире куратора, сразу бросился на еду. Сейчас он чувствует себя хорошо.

«Сегодня Лучик едет в клинику на полное обследование, так как он достаточно долгое время провел на морозе. А котики, которые не живут на улице, плохо переносят холода. Чувствует себя малыш хорошо, такой же ласковый парень», — отметила Дарья.

Она также рассказала, что в планах волонтеров найти коту новых хозяев.

«Что касается девочек — сейчас с ними и с их семьями работает полиция и опека. Конечно, история не закончена, и мы бы хотели, чтобы наказание было максимальным из всех возможных», — заключила девушка.

Прогуляли уроки, похитили кота и уехали в Крым

Самих девочек обнаружили в Крыму. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в личном Telegram-канале видео с 10-летней и 12-летней школьницами.

На видео несовершеннолетние рассказывают, что в тот день они прогуляли уроки, после чего вместе съездили сначала в торговый центр «Европейский» на станции метро «Киевская», а затем отправились в ТЦ на Речном вокзале. Там они зашли в зоомагазин, где забрали кота.

«Зашли мы в зоомагазин, нам понравилась одна кошка. Потом кошка сбежала. На этом у нас все. С кошкой разговор окончен», — говорит на камеру одна из девочек.

Как подростки оказались в Крыму, не уточняется.

Одноклассница одной из девочек рассказала НТВ, что та нередко проявляла агрессию к ученикам школы.

«У этой девочки из моей школы очень большие проблемы с башкой, она ненормальная. Один раз я была их жертвой. Она меня поцарапала по шее, у меня остался шрам. Ее знает вся школа. Она делает такую фигню, что просто ужас», — отметила она.