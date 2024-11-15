Первого замглавы Бронниц отправили в СИЗО по делу о взяточничестве

В Подмосковье суд арестовал первого замглавы Бронниц Михаила Батурина по делу о взяточничестве. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

В агентстве уточнили, что судья удовлетворил ходатайство следователя.

По версии следствия, в июле 2021 года администрация Бронниц и некая производственно-техническая компания заключили муниципальный контракт на сумму более 158 млн рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Соглашение касалось выполнения работ по благоустройству территорий в районе озера Бельское.

Впоследствии заместитель главы администрации городского округа потребовал от представителя коммерческой организации, предоставившей свои услуги, передать ему 5% от общей суммы контракта. Чиновник посчитал, что ему полагаются деньги за то, что при выполнении работ компания не столкнулась ни с какими трудностями.

До этого в Санкт-Петербурге задержали бывшего главу администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о получении взятки в 8 млн рублей. По версии следствия, в период с октября 2022 года по март 2024 года он был в сговоре с руководителем коммерческих организаций, который выполнял работы по благоустройству в районе.

Ранее главу фонда капремонта Московской области задержали по делу о крупной взятке.