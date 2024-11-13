Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший глава Адмиралтейского района Петербурга задержан из-за взятки

СК: экс-главу Адмиралтейского района Петербурга задержали по делу о взятке

В Санкт-Петербурге задержали бывшего главу администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о получении взятки в 8 млн рублей. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу в Telegram-канале.

«По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с октября 2022 года по март 2024 года он был в сговоре с руководителем коммерческих организаций, который выполнял работы по благоустройству в районе. При выполнении госконтрактов бизнесмен передавал средства подозреваемому через его заместителя Игоря Комарова. Главе Адмиралтейского района в здании администрации было передано не менее 5% от общей стоимости сделки.

В отношении Оверчука возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого в Петербурге за взятку от бизнесмена задержали инспектора транспортной полиции.

Ранее российского полицейского задержали за взятку в размере 3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами