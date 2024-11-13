Бывший глава Адмиралтейского района Петербурга задержан из-за взятки

В Санкт-Петербурге задержали бывшего главу администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о получении взятки в 8 млн рублей. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу в Telegram-канале.

«По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с октября 2022 года по март 2024 года он был в сговоре с руководителем коммерческих организаций, который выполнял работы по благоустройству в районе. При выполнении госконтрактов бизнесмен передавал средства подозреваемому через его заместителя Игоря Комарова. Главе Адмиралтейского района в здании администрации было передано не менее 5% от общей стоимости сделки.

В отношении Оверчука возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого в Петербурге за взятку от бизнесмена задержали инспектора транспортной полиции.

Ранее российского полицейского задержали за взятку в размере 3 млн рублей.