Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд отправил под арест жителя Керчи, подозреваемого в сборе сведений о ПВО Крыма

Суд Симферополя арестовал жителя Керчи, подозреваемого в сборе сведений о ПВО

Житель Керчи, подозреваемый в передаче Украине сведений о дислокации сил противовоздушной обороны Крыма, арестован. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что решением Киевского районного суда Симферополя в отношении 23-летнего молодого человека избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

До этого стало известно, что задержанный дал признательные показания. Он сообщил, что в сентябре 2023 года вышел на Telegram-канал «партизанского движения», которое занималось организацией диверсий в отношении российских Вооруженных сил, и связался с его координатором.

«Я нашел координаты ПВО и скинул координатору. После этого меня задержали правоохранительные органы Российской Федерации», — сказал задержанный.

28 августа сообщалось, что в Крыму задержали мужчину, который призывал угнетать и уничтожать русских. 37-летний житель Феодосии активно участвовал в русофобских украинских чатах в мессенджере Telegram и попал в поле зрения ФСБ.

Ранее в Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами