Суд отправил под арест жителя Керчи, подозреваемого в сборе сведений о ПВО Крыма

Житель Керчи, подозреваемый в передаче Украине сведений о дислокации сил противовоздушной обороны Крыма, арестован. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что решением Киевского районного суда Симферополя в отношении 23-летнего молодого человека избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

До этого стало известно, что задержанный дал признательные показания. Он сообщил, что в сентябре 2023 года вышел на Telegram-канал «партизанского движения», которое занималось организацией диверсий в отношении российских Вооруженных сил, и связался с его координатором.

«Я нашел координаты ПВО и скинул координатору. После этого меня задержали правоохранительные органы Российской Федерации», — сказал задержанный.

28 августа сообщалось, что в Крыму задержали мужчину, который призывал угнетать и уничтожать русских. 37-летний житель Феодосии активно участвовал в русофобских украинских чатах в мессенджере Telegram и попал в поле зрения ФСБ.

Ранее в Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов.