Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как помочь замерзающему на улице бездомному

Директор приюта Кусков: при виде замерзающего бездомного важно вызвать скорую

close
Depositphotos

При обнаружении замерзающего человека на улице важно срочно вызвать скорую помощь. При этом не стоит сообщать, что он бездомный. Такой совет в беседе с РИАМО дал директор приюта для бездомных людей «Теплый прием» Илья Кусков.

«Когда скорая приедет, лучше встретить ее и показать, где лежит человек. Бригада скорой медицинской помощи отвезет его в больницу. На этом ваша помощь будет считаться полностью оказанной», — сказал Кусков.

Он добавил, что если человек находится в сознании, можно спросить, нуждается ли он в помощи, а также, по возможности, предложить ему еду и горячий чай.

«Если есть необходимость переночевать, можно подсказать ему адрес, где это возможно. Например, можно связаться с любым приютом, в том числе и с нашим», — заключил руководитель учреждения.

В ноябре стало известно, что в Калифорнии бездомный мужчина поселился в подвале жилого дома. Ему удавалось оставаться незамеченным в течение полугода.

Выяснилось, что 93-летняя американка и члены ее семьи несколько недель назад стали замечать странные звуки, сначала они не предали этому значения, лишь когда шум стал громче вызвали полицию. В подвале дома был обнаружен голый мужчина, 27-летний Исаак Бетанкур.

Полицейские несколько часов пытались выгнать бездомного, который отказывался покидать подвал. Он вышел лишь после того, как стражи порядка применили слезоточивый газ.

Ранее в Петербурге мужчина напал на бездомного и проломил ему голову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами