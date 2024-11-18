Россиянам рассказали, как помочь замерзающему на улице бездомному

При обнаружении замерзающего человека на улице важно срочно вызвать скорую помощь. При этом не стоит сообщать, что он бездомный. Такой совет в беседе с РИАМО дал директор приюта для бездомных людей «Теплый прием» Илья Кусков.

«Когда скорая приедет, лучше встретить ее и показать, где лежит человек. Бригада скорой медицинской помощи отвезет его в больницу. На этом ваша помощь будет считаться полностью оказанной», — сказал Кусков.

Он добавил, что если человек находится в сознании, можно спросить, нуждается ли он в помощи, а также, по возможности, предложить ему еду и горячий чай.

«Если есть необходимость переночевать, можно подсказать ему адрес, где это возможно. Например, можно связаться с любым приютом, в том числе и с нашим», — заключил руководитель учреждения.

В ноябре стало известно, что в Калифорнии бездомный мужчина поселился в подвале жилого дома. Ему удавалось оставаться незамеченным в течение полугода.

Выяснилось, что 93-летняя американка и члены ее семьи несколько недель назад стали замечать странные звуки, сначала они не предали этому значения, лишь когда шум стал громче вызвали полицию. В подвале дома был обнаружен голый мужчина, 27-летний Исаак Бетанкур.

Полицейские несколько часов пытались выгнать бездомного, который отказывался покидать подвал. Он вышел лишь после того, как стражи порядка применили слезоточивый газ.

Ранее в Петербурге мужчина напал на бездомного и проломил ему голову.