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В Петербурге мужчина напал на бездомного и проломил ему голову

РЕН ТВ: петербуржец жестоко избил бездомного и проломил ему голову

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Global Look Press

В Санкт-Петербурге мужчина беспричинно избил человека без определенного места жительства. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент, по данным источника, произошел 2 ноября, где именно все случилось, не уточняется. Нападавший буквально проломил жертве голову. Его госпитализировали. Врачи говорят, что у мужчины сломан висок и кость скулы, ушибы по всему телу.

«На бездомном живого места нет», — отметил собеседник канала.

По подозрению в нападении задержали местного жителя, в его отношении уже возбудили уголовное дело. Мотивы подозреваемого остаются неизвестными.

До этого в США девочки-подростки догнали и избили 64-летнего инвалида, потому что им было скучно. Запись, на которой группа пинала жертву и издевалась над ней, была рассмотрена в суде. На ней видно, что нападавшие не прекратили избивать мужчину, когда у него появилась кровь, и даже стали смеяться над этим. Судмедэксперт доказал, что роковым для пенсионера стал удар тупым предметом по голове, который вызвал кровоизлияние в мозг. В итоге самая старшая из подозреваемых, 15-летняя девушка, была приговорена к трем годам тюрьмы за нападение с применением опасного оружия. Она и еще двое ее сообщниц, имена которых не разглашаются, также признали себя виновными в произошедшем.

Ранее мужчина изнасиловал бездомную женщину, отмечая свой день рождения.

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