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Бездомный полгода жил в подвале дома пенсионерки

NBC: в США мужчина полгода жил в подвале дома семьи

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Idris Solomon/Reuters

В Калифорнии бездомный мужчина поселился в подвале жилого дома, ему удавалось оставаться незамеченным в течение полугода. Об этом сообщает NBC.

В Лос-Анджелесе полицейские несколько часов пытались выгнать неизвестного, который отказывался выходить из подвала дома пенсионерки. Американец вышел из своего убежища только после того, как стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

Выяснилось, что 93-летняя американка и члены ее семьи несколько недель назад стали замечать странные звуки из подвала, сначала они не предали этому значения, лишь когда шум стал громче вызвали полицию. В подвале дома был обнаружен голый мужчина, 27-летний Исаак Бетанкур отказался выходить, в подвале он прожил не менее полугода.

Американца арестовали, ему предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище.

До этого сообщалось, что сотрудник круизного лайнера прятался под кроватями и записывал путешественников на скрытую камеру. Агенты национальной безопасности, а также таможенники и пограничники провели обыск в вещах мужчины и обнаружили несколько видеозаписей с раздевающейся женщиной в ванной комнате и аналогичные ролики с детьми. На видео было видно, как он самостоятельно устанавливает камеру.

Ранее пенсионер установил скрытые камеры, чтобы наблюдать за своей квартиросъемщицей.

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