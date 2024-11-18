В Тюмени сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольного казино

Сотрудники управления ФСБ России по Тюменской области пресекли деятельность организованной преступной группы в Тюмени. Об этом сообщает К-Информ.

Отмечается, что пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности.

«Сотрудники ФСБ и Росгвардии с поличным взяли организаторов. Они ворвались в одно из помещений, где проходили азартные игры, в тот момент, когда посетители крутили рулетки в онлайн-казино», — пишет Telegram-канал «Наш город Тюмень».

Следствие считает, что группировка работала под прикрытием одной из букмекерских компаний. Целью злоумышленников было получение крупной прибыли от незаконной организации и проведения азартных игр. Для этого они оборудовали семь помещений с виртуальными игровыми автоматами.

Были изъяты более 90 компьютеров, более 2,5 млн рублей, автомат Калашникова и пистолет Макарова. Возбуждено уголовное дело.

В сентябре сообщалось, что в Саратовской области заключенный зарабатывал на подпольном казино в колонии. По версии правоохранительных органов, осужденный организовал в исправительном учреждении подпольное казино, используя при этом игральные карты и покерные фишки. Он проводил среди других заключенных азартные игры, а также вел записи о результатах и выигрышах. При этом от этой деятельности злоумышленник получал прибыль.

Ранее тюменец организовал подпольный покерный клуб и попался полиции.