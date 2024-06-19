Тюменец организовал подпольный покерный клуб и попался полиции

В Тюмени полицейские ликвидировали подпольный покерный клуб, организованный местным жителем. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, предполагаемым владельцем казино является ранее судимый за аналогичное преступление мужчина 1968 года рождения. Преступник специально для организации незаконного бизнеса арендовал помещение, а затем стал приглашать в свой покерный клуб знакомых и тех, за кого они поручились.

Когда полицейские накрыли клуб, внутри находились семь игроков и один работник. Сотрудники правоохранительных органов исследовали помещение и место жительства предполагаемого организатора. В результате были изъяты колоды карт и кейсы с фишками для покера.

Возбуждено уголовное дело. Организатору незаконного бизнеса грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее в России призвали криминализировать рекламу онлайн-казино.