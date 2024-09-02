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Осужденный организовал подпольное казино в колонии в Саратовской области

В Саратовской области осужденный организовал подпольное казино в колонии

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Виталий Аньков/РИА Новости

В Саратовской области заключенный зарабатывал на подпольном казино в колонии. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии правоохранительных органов, осужденный организовал в исправительном учреждении подпольное казино, используя при этом игральные карты и покерные фишки. Он проводил среди других заключенных азартные игры, а также вел записи о результатах и выигрышах. При этом от этой деятельности злоумышленник получал прибыль.

Преступную деятельность мужчины выявили сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.

До этого в Новочеркасске осужденный открыл в колонии подпольное казино и стал фигурантом нового уголовного дела. Для азартных игр и перевода денег у злоумышленника в распоряжении были игральные карты, фишки, сим-карты и телефоны.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект об установлении самозапрета на участие в азартных играх.

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