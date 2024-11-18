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Одичалые свиньи создают аварийную обстановку на трассе в Кузбассе

В Кузбассе сообщили об одичалых свиньях на трассе, создающих аварийные ситуации

Житель Кузбасса снял на камеру свиней, которые выходят из леса на проезжую часть и тем самым создают аварийную остановку. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП Кузбасс».

По словам автора записи, животных он заметил на трассе »КемеровоЯшкино». На кадрах видно, как целое стадо — около 14 особей — ходят вдоль обочины и неторопливо пересекают дорогу, не опасаясь движущегося транспорта.

«Одичалые свиньи летом жили в лесу, сейчас выходят на трассу создают аварийную ситуацию», — возмутился кузбассовец.

Также он отметил, что животные заходят во дворы местных жителей, и подчеркнул, что те боятся за свою безопасность.

До этого в Челябинской области сотрудники Автодора предупредили водителей о рогатом скоте, который создает аварийную ситуацию на участке федеральной трассы М-5, слизывая посыпанную на дороге соль.

Ранее вышедшая на дорогу корова стала виновницей ДТП в Республике Бурятия.

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