Одичалые свиньи создают аварийную обстановку на трассе в Кузбассе

Житель Кузбасса снял на камеру свиней, которые выходят из леса на проезжую часть и тем самым создают аварийную остановку. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП Кузбасс».

По словам автора записи, животных он заметил на трассе »Кемерово — Яшкино». На кадрах видно, как целое стадо — около 14 особей — ходят вдоль обочины и неторопливо пересекают дорогу, не опасаясь движущегося транспорта.

«Одичалые свиньи летом жили в лесу, сейчас выходят на трассу создают аварийную ситуацию», — возмутился кузбассовец.

Также он отметил, что животные заходят во дворы местных жителей, и подчеркнул, что те боятся за свою безопасность.

До этого в Челябинской области сотрудники Автодора предупредили водителей о рогатом скоте, который создает аварийную ситуацию на участке федеральной трассы М-5, слизывая посыпанную на дороге соль.

Ранее вышедшая на дорогу корова стала виновницей ДТП в Республике Бурятия.