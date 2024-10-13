Власти регионов РФ потратят на новогодние праздники около миллиарда рублей

Власти регионов России намерены потратить на новогодние праздники около миллиарда бюджетных рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Самые дорогие ели планируют установить в Красноярском крае. В Татышев-парке намерены поставить ель за 16 млн рублей, в Дудинке — за восемь млн рублей. Отмечается, что в южных регионах ели будут поскромнее. Краснодар украсят елями за 3,5 млн рублей, в Севастополе новогоднее мероприятие обойдется в 9 млн рублей.

Также власти приобретут подарки для школ и детских садов. В этом сегменте лидер — Белгородская область — там потратят 78 млн рублей. На втором месте — Казань, где выделили более 60 млн рублей.

В начале октября глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025, на Новый год россиян ждут 11 выходных. Таким образом, новогодние выходные начнутся 29 декабря 2024 года, а закончатся 8 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что вдвое больше россиян встретят Новый год за границей.