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В Тверской области произошел скандал из-за новогодней елки на площади

В Тверской области 14 октября установили новогоднюю елку на площади

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

На центральной площади города Красный Холм в Тверской области 14 октября установили новогоднюю ель. Об этом сообщают «Известия».

Из-за того, что елку установили слишком рано, местные жители устроили скандал.

Власти региона решили провести опрос в социальных сетях. Но это вызвало еще большую негативную реакцию жителей — демонтаж и повторная установка ели потребуют дополнительных серьезных трат бюджета.

В результате большинство горожан проголосовали за то, чтобы елка осталась на месте.

Ранее стало известно, сколько власти РФ потратят на новогодние праздники.

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