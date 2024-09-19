Разборки со стрельбой в Ярославской области: ОМОН и СОБР задержали до 20 человек Участники массовой драки со стрельбой в Тутаеве прибыли на разборки из Рыбинска

В Тутаеве Ярославской области произошла массовая драка со стрельбой, организованная группой из Рыбинска. В результате инцидента задержаны от 15 до 20 человек. На место прибыли ОМОН и СОБР, которые провели задержания. Полиция расследует дело по статье о хулиганстве, максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы.

Массовая драка со стрельбой, произошедшая в городе Тутаев в Ярославской области, была организована группой, прибывшей из Рыбинска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Эти же данные приводят местные источники YarNews и издание «Комсомольская правда — Ярославль».

По данным YarNews, в результате происшествия были задержаны от 15 до 20 человек. Mash уточняет, что задержано 20 жителей Рыбинска, которые приехали в Тутаев для «разборок» на нескольких машинах.

Расстояние между Рыбинском и Тутаевом составляет около 50 км.

Задержание и разбирательства

Первые сообщения о массовой драке в Тутаеве появились вечером 18 сентября в Telegram-каналах. Видеозаписи, сделанные местными жителями, показывают, как на улицах города проходят задержания участников конфликта.

«Несколько человек попытались убежать с места, но их догнали и также скрутили. Местные жители рассказали, что было слышно несколько выстрелов», — пишет Telegram-канал SHOT.

На место прибыли сотрудники ОМОН и СОБР, которые совместно с полицейскими провели задержания.

«Бойцами спецподразделений Росгвардии совместно с полицейскими задержаны участники конфликта», — рассказали в Росгвардии.

В результате произошедшего серьезных травм никто не получил. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 213, часть 2 УК («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Наказание по данной статье может составлять до семи лет лишения свободы. Участников конфликта отвезли на допрос.

По сообщению пресс-службы администрации Тутаевского района, ситуация находится под контролем МВД. В связи с инцидентом также были направлены сотрудники спецподразделений Росгвардии для обеспечения порядка.

«Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом», — заявили в администрации.

Официальных данных о количестве задержанных, как и об общем количестве участников конфликта, нет.