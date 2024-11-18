Мигрантам запретили работать в детсадах в Новосибирской области

Трудовым мигрантам запретили работать в детских садах в Новосибирской области. Постановление подписал губернатор региона Андрей Травников, передает ТАСС.

В апреле власти региона запретили иностранцам работать в такси, объектах розничной торговли напитками и табачными изделиями. Новый документ продлевает ограничение на 2025 год и также устанавливает запрет на привлечение иностранцев к работе в детсадах.

Согласно документу, предпринимателям необходимо в течение двух месяцев со дня вступления постановления в силу привести численность иностранных работников в соответствие с ним.

В ноябре в нескольких российских регионах ввели запрет на работу иностранцев в различных сферах.

В Астраханской области перевозчикам запретили нанимать мигрантов на работу в такси. Аналогичные запреты ранее были введены в Омской, Иркутской, Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае.

Ранее в РПЦ назвали «верным и нужным» запрет приема детей мигрантов в школы.