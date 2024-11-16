Иностранцам в Астраханской области запретили работать в такси

В Астраханской области перевозчикам запретят нанимать на работу в такси иностранцев с 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление губернатора региона Игоря Бабушкина.

«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Астраханской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по следующим видам экономической деятельности <…>: деятельность легкового такси», — отмечается в документе.

Такие же запреты ранее были введены в других российских регионах, среди которых Омская, Иркутская, Сахалинская область, а также Хабаровский край.

До этого стало известно, что Минтранс готовит поправки в КоАП, чтобы запретить работать водителям, которые берут машины в аренду в службах такси, но оформлены самозанятыми либо вовсе являются нелегалами.

Специалисты отрасли уверены, что внедрение новаций Минтранса должно сопровождаться повышением зарплаты водителей таксомоторов. Также мера нацелена на снижение числа нелегальных мигрантов в отрасли. На данный момент доля таких водителей составляет 40%.

Ранее сообщалось, что мигрантам в Тульской области продлят запрет на работу в такси.