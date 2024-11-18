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Кузбассовцу грозит пожизненный срок за посягательство на жизнь судьи

В Кемерово мужчине грозит пожизненный срок за посягательство на жизнь судьи

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СК РФ по Кемеровской области

В Кемерово неоднократно судимого местного жителя обвиняют по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Как уточнили в ведомстве, 14 ноября кузбассовец прямо во время судебного заседания по обвинению его в нескольких преступлениях попытался напасть на судью, а также высказал в адрес должностного лица и его семьи угрозы применения насилия. Действия мужчины пресекли конвоиры, в итоге подсудимый стал фигурантом еще одного уголовного дела. За вменяемое преступление преступнику грозит от двенадцати до двадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

До этого жительница Кубани заявила, что хочет наказать напавшего на нее федерального судью по закону.

Ранее мужчину приговорили к пожизненному заключению за развращение 70 детей в интернете.

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