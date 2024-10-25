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Мужчину приговорили к пожизненному заключению за развращение детей в интернете

Онлайн-педофила, жертвами которого стали 70 детей, приговорили к пожизненному

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В Северной Ирландии осудили мужчину, который совратил десятки детей и издевался над ними. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно материалам дела, 26-летний Александр Маккартни был приговорен к пожизненному заключению за сексуальные преступления против более чем 70 детей. Известно, что одна из потерпевших не смогла вынести издевательств и угроз со стороны педофила. Девочке было всего 12 лет. На суде мужчина, выдавший себя за девушку Snapchat и шантажировавший жертв, признал 185 обвинений, включая подстрекательство ребенка к сексуальным действиям и распространение непристойных изображений детей.

Судья отметил, что действия Маккартни привели к серьезным психологическим травмам и нанесли несовершеннолетним «катастрофический ущерб». При этом подсудимый, как было доказано, проявлял особую жестокость и игнорировал страдания своих жертв. Маккартни продолжал совершать преступления даже после двух арестов в 2016 и 2019 годах. При обыске у него обнаружили несколько электронных устройств с множеством порнографических изображений детей.

Разбирательство по делу Маккартни стало одним из крупнейших в истории расследований кэтфишинга (так называют создание фальшивой личности для мошенничества или обмана в сети). Полиция нашла жертв мужчины в Великобритании, Европе, Австралии и Новой Зеландии. Всего в его сети могли попасться примерно 3,5 тыс. детей. Всем им было от 10 до 16 лет.

Ранее школьная учительница продавала учеников педофилам.

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