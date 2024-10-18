Кубанскую дзюдоистку, на которую напал федеральный судья, просят забрать заявление

Жительница Усть-Лабинска Краснодарского края Валерия Кандаурова рассказала «Газете.Ru», что напавший на нее федеральный судья через своих представителей уговаривает ее забрать заявление из полиции. Девушка заявила, что намерена «дойти до конца», она хочет наказать судью.

«Только сегодня со мной связался следователь. На меня давления оказано не было, но представители Дашевского названивают моему дедушке, с которым я росла, и пытаются через него уговорить меня забрать заявление. Я планирую дойти до конца, что бы все было по закону и справедливости, чтобы правоохранительные органы во всем разобрались. Хочу, чтобы мой обидчик был наказан», — сказала Кандаурова.

По данным газеты «Аргументы недели», 11 октября Кандаурова не смогла выехать со двора на своей машине, которая оказалась заблокирована седаном Kia Optima. Девушке удалось выяснить, кому он принадлежит, после чего она позвонила хозяину по домофону и попросила его освободить проезд. Мужчина отказался выходить из дома. Когда Валерия стала сигналить, призывая владельца Kia убрать машину, тот вышел из подъезда и через открытое боковое стекло трижды ударил автомобилистку кулаком, попав по лицу и предплечью. Девушка записывала все на видео — нападавший сначала попытался отобрать у нее телефон, а затем вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители не стали задерживать мужчину, однако забрали в отдел пострадавшую и ее подругу — свидетельницу инцидента. В полиции их попросили не публиковать видео и не писать заявление. Тогда же Валерия узнала, что ее обидчиком оказался федеральный судья Андрей Дашевский.

После случившегося девушка сняла побои и подала заявление в ведомственные органы. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, проводится проверка.

Валерия Кандаурова – чемпионка Краснодарского края и ЮФО по дзюдо и самбо.

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