Депутат объяснил, почему предложил ввести четырехдневку для многодетных

Предложение ввести в России четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей появилось на фоне того, что им и так приходится часто отпрашиваться с работы. Об этом 360.ru рассказал ее инициатор, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его мнению, в этом случае родители смогут более эффективно использовать рабочее время и выполнять тот же объем задач, что и в рамках пятидневки. Депутат подчеркнул, что бездетным работникам не стоит чувствовать себя ущемленными, потому что в дополнительный выходной родители не будут отдыхать.

«Вот когда у вас дети появятся, вы поймете, что находиться с детьми — это не всегда выходной. Это большое количество забот, проблем и других вещей. Поэтому этот выходной только так называется — выходной, а так люди будут перекладывать все свои рабочие вещи по дому, по семье на этот день», — рассказал Чернышов.

18 ноября Борис Чернышов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с призывом предоставить возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю одному из родителей в многодетной семье. Кроме того, таким же правом нужно наделить родителей-одиночек, которые воспитывают одного и более детей, считает он.

Ранее депутат Госдумы заявил, что женщинам надо рожать, «пока рожалка работает».