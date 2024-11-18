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Садовод рассказала, какие работы нужно провести на даче до прихода зимы

Садовод Рыкалина: приманки для мышей стоит разложить на даче до прихода зимы

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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Перед приходом зимы с дачного участка важно убрать все кучки органического мусора, корнеплоды и опавшие плоды. Об этом рассказала садовод Марина Рыкалина, передает Pravda.Ru.

По ее словам, если этого не сделать, могут в огороде могут распространиться серьезные инфекции из-за мышей, которые будут их подъедать. Она также советует разложить безопасные приманки для мышей, чтобы отпугивать их.

«Второе, что нужно обязательно сделать, это защитить штамбы деревьев от морозобоины. Маленькие деревья, штамбы до 3-4-5 лет красить нельзя, их оборачивают бинтами из нетканого материала. Взрослые штамбы нужно красить акриловой краской», — добавили в сообщении.

Слабозимостойкие растения, например, розы, клубнику, Рыкалина советует укрыть до минусовых температур.

Член клуба «Цветоводы Москвы», телеведущая программы «Дом вверх дном» Татьяна Жашкова до этого говорила, что розы на дачном участке в преддверии зимнего периода нужно обработать от вредителей и болезней, после чего — укрыть для защиты от холодов. По ее словам, опрыскивать цветы можно любым медьсодержащим препаратом.

Ранее россиянам рассказали, как бесплатно подключить свою дачу к газу.

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