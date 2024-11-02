Дачникам рассказали, как подготовить розы к зиме

Розы на дачном участке в преддверии зимнего периода нужно обработать от вредителей и болезней, после чего — укрыть для защиты от холодов. Об этом рассказала член клуба «Цветоводы Москвы», телеведущая программы «Дом вверх дном» Татьяна Жашкова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, опрыскивать цветы можно любым медьсодержащим препаратом. Эксперт также советует обрезать невызревшие побеги, потому что они могут стать рассадниками инфекций, болезней и гниения. Укрыть розы можно воздушно-сухим способом или лапником.

«Лучше придерживаться первого варианта, чтобы не вредить природе. Главное, придерживаться правила, чтобы укрывать розы в сухую погоду», — добавили в сообщении.

Кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина до этого рассказала, как подготовить огород к зиме, чтобы следующий урожай был качественным и здоровым. В первую очередь, по ее словам, важно обработать почву удобрениями. Мокрую подкормку делать уже поздно, поэтому лучше обойтись сухой. Питательные вещества следует разбросать около деревьев и ягодных кустарников, а затем полить.

Ранее дачникам рассказали, помогут ли молоко и йод бороться с вредителями.