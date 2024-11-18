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Начальник угрозыска Приангарья застрелил человека во время охоты

В Приангарье начальник угрозыска Жбанов застрелил загонщика во время охоты

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Глава управления уголовного розыска Иркутской области полковник Андрей Жбанов случайно застрелил человека во время охоты. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его словам, утром 16 ноября 13 охотников отправились в лес в районе деревни Баганта. Они разделились на две группы: четверых загонщиков и девятерых стрелков. Каждый занял свою позицию в соответствии с установленными номерами.

Жбанов находился на шестой позиции и примерно в 10:30, как сообщает Baza, произвел выстрел из ружья в сторону ельника, где, как он предполагал, должен был находиться зверь. Однако пуля попала в грудь 62-летнему загонщику Василию, который скончался на месте.

После случившегося в отношении полковника было возбуждено уголовное дело, но его отпустили под подписку о невыезде.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области заявили, что устанавливают обстоятельства гибели мужчины, принимающего участие в охоте.

30 октября в Свердловской области мужчина случайно застрелил на охоте своего зятя.

Ранее в Северной Осетии охотник выстрелил в живот приятелю.

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