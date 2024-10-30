В Свердловской области тесть выстрелил в зятя во время охоты

Житель Свердловской области выстрелил в зятя на охоте, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

60-летний мужчина отправился на охоту вместе с 35-летним зятем. Мужчины отправились на квадроциклах проверять ловушки, расставленные на зверей. Тесть взял с собой карабин Blaser R8, чтобы отпугивать медведей.

На привале зять выронил из кармана фонарик и пошел его искать, молодой мужчина отошел от квадроцикла на восемь метров и попросил родственника посветить ему, чтобы найти фонарь. Раздался выстрел, пуля попала россиянину в спину, спасти его не удалось.

Стрелявший задержан, он заявил, что выстрел произвел случайно, когда задел курок, спускаясь с квадроцикла. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Ингушетии отец выстрелил в сына во дворе их дома. Юноша получил серьезную травму, его здоровью причинен тяжелый вред. По словам самого мужчины, в этот момент он чистил охотничье ружье и нанес молодому человеку травму случайно.

Ранее в Томской области пьяный охотник случайно выстрелил в приятеля.