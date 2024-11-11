В Северной Осетии охотник выстрелил в живот приятелю

Житель Северной Осетии попал в больницу после несчастного случая во время охоты, ему выстрелил в живот приятель. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сапа 15».

Инцидент произошел на окраине села Тараское, двое мужчин отправились на охоту. В какой-то момент 52-летний охотник произвел выстрел из карабина «Вепрь», пуля попала в живот его приятелю.

Пострадавший житель Владикавказа госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, он находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Свердловской области выстрелил в зятя на охоте, спасти пострадавшего не удалось. Мужчины отправились на квадроциклах проверять ловушки, расставленные на зверей. На привале зять выронил из кармана фонарик и пошел его искать, молодой мужчина отошел от квадроцикла на восемь метров и попросил родственника посветить ему, чтобы найти фонарь. Раздался выстрел, пуля попала россиянину в спину. Стрелявший задержан, он заявил, что выстрел произвел случайно, когда задел курок, спускаясь с квадроцикла. Возбуждено уголовное дело.

Ранее охотник выстрелил в женщину, приняв ее за оленя.