В России предложили ужесточить наказания для МФО

Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов направил в правительство, Минфин, Центральный Банк (ЦБ) и Госдуму инициативу об ужесточении наказаний для микрофинансовых организаций (МФО), допускающих массовые нарушения прав заемщиков. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, речь идет о применении МФО незаконных методов воздействия на заемщиков, включая обман, угрозы, введение в заблуждение, психологическое давление и клевету. За такие действия предлагается ввести не только оборотные штрафы, но и исключение нарушителей из реестра Центрального банка.

В разговоре с «Известиями» Павлов отметил, что на рынке, конечно, присутствуют законопослушные компании, однако общая динамика нарушений вызывает тревогу и требует принятия необходимых мер.

По словам главы ОПИ, исключение из госреестра в качестве санкции уже применяется за нарушения законодательства о микрофинансовой деятельности. Однако, по его мнению, перечень оснований для ее использования должен быть расширен и связан с различными недобросовестными практиками МФО в отношении граждан.

Поводом для разработки этой инициативы послужили результаты совместного исследования, проведенного Общественной потребительской инициативой и Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации.

Согласно данным, опубликованным «Известиями», число нарушений прав заемщиков ежегодно увеличивается. Так, за первые три квартала 2024 года было зафиксировано на 368,5% больше таких нарушений, чем за тот же период 2023 года. Кроме того, в 2023 году было выдано на 26% больше предупреждений, чем за весь 2022 год.

В ЦБ газете рассказали, что уже получили обращение ОПИ, а рассмотрено оно будет в установленном порядке.

В октябре Банк России представил комплекс мер по защите заемщиков от мошенничества при оформлении потребительских кредитов. ЦБ РФ предложил установить обязательный период ожидания между заключением договора и получением денег. Для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. руб. он составит 4 часа, а для кредитов свыше этой суммы — 48 часов.

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