Банк России усилит защиту заемщиков от мошенников

Банк России представил комплекс мер по защите заемщиков от мошенничества при оформлении потребительских кредитов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ РФ предложил установить обязательный период ожидания между заключением договора и получением денег. Для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. руб. он составит 4 часа, для кредитов свыше этой суммы — 48 часов. При этом займы до 50 тыс. руб. будут выдаваться без периода охлаждения.

Регулятор также планирует ускорить обмен данными между кредиторами и бюро кредитных историй до режима онлайн. Это поможет предотвратить оформление кредитов под влиянием злоумышленников сразу у нескольких кредиторов.

Для микрофинансовых организаций вводятся дополнительные требования. МФО будут обязаны проверять совпадение данных заемщика и получателя средств, а также сверять информацию с базой данных ЦБ о подозрительных счетах.

«Реализация предложенных мер защитит граждан, которые под воздействием злоумышленников оформляют кредиты и займы и отдают им полученные деньги», — говорится в сообщении Банка России.

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