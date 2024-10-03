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Стало известно, из-за чего россияне чаще всего берут микрозаймы

Маркетолог Даллакян: россияне чаще всего берут микрозаймы на свадьбу или лечение

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Shutterstock/Champion studio

Россияне чаще всего берут микрозаймы тогда, когда в их жизни возникают форс-мажорные обстоятельства, которые требуют незамедлительных расходов. Об этом kp.ru рассказал маркетолог, эксперт в психологии поведения потребителей Арсен Даллакян.

«Разбил машину — нужны деньги на ремонт, кто-то заболел — нужны деньги на лечение. Деньги требуются и в позитивных ситуациях — на свадьбу, например. Другая причина обратиться за помощью в МФО — это необходимость перехватить денег на несколько дней до получки. По сути, это кредит на продукты», — уточнил эксперт.

Даллакян добавил, что большинство заемщиков в микрофинансовых организациях составляют женщины, часто — замужние. Он предположил, что так происходит из-за того, что на их супругах уже оформлены кредиты.

Исследование компании «Робот Займер» (есть у «Газеты.Ru») до этого показало, что среднесрочные займы с выплатой в рассрочку, или Installment (IL), наиболее популярны среди работников по найму (доля от всех займов, выданных этой категории граждан — 39,2%). Также крупные займы предпочитают родители в декретном отпуске (39,1%) и пенсионеры (38,6%).

Ранее сообщалось, что у россиян, берущих займы под залог машины, заметно выросли доходы.

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