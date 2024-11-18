В США произошли два случая стрельбы

Два случая стрельбы произошли в Новом Орлеане в США — пострадали 10 человек, двое не выжили. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Первый инцидент случился около 15:38 (23:38 по московскому времени). Восьмерых пострадавших доставили в больницу, девятый обратился за помощью самостоятельно.

Через 45 минут полицейские получили сообщение о втором инциденте. Огнестрельные ранения выявили у трех человек. Травмы, несовместимые с жизнью, получили двое из них.

«Детективы усердно работают над сбором информации и выявлением виновных в этих инцидентах, а также устанавливают мотив. В настоящее время дополнительная информация отсутствует», — добавили в местной полиции.

10 октября в США неизвестный ранил девять человек, открыв стрельбу рядом с одним из кампусов государственного Университета Теннесси в Нэшвилле, в одноименном штате. Тогда тоже были ранены несколько человек, а один из пострадавших не выжил. В конце сентября в Алабаме десятки человек в очереди в местный популярный клуб на Магнолия-авеню тоже пострадали в результате стрельбы.

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