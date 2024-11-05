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Юный охотник выстрелил в супругов, перепутав их с оленями

В США охотник принял людей за оленей и открыл по ним огонь из ружья

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Depositphotos

В США молодой человек открыл стрельбу по людям, думая, что стреляет в оленя. Об этом сообщает WCSC.

На прошлой неделе 20-летний Кристофер Келле Макдональд из Северной Каролины выстрелил в супружескую пару, которая вечером гуляла по пешеходной тропе в Саммервиле. 54-летняя Лори Винд получила тяжелые ранения, врачи пытались ей помочь, но спустя пару часов женщины не стало. Известно, что ее муж также был ранен, однако подробности о его состоянии не раскрываются.

Правоохранители сначала обнаружили на месте огнестрельное оружие, а затем установили подозреваемого. В конце концов Макдональд сдался полиции и признал, что находился в районе стрельбы. По версии следствия, юноша незаконно охотился ночью, принял звуки шевеления листьев за оленей, а затем выпустил три или четыре пули из ружья 20-го калибра. Макдональду уже предъявили ряд обвинений, на слушании по делу судья назначил залог в размере $400 тыс.

Какое наказание грозит стрелку, не уточняется. Сообщается, что по закону штата охотники должны находиться на расстоянии не менее 274 метров от жилых домов, чтобы случайно не ранить кого-нибудь. Теперь около пешеходной тропы, где произошла трагедия, собираются организовать регулярные патрули, а жителям округа рекомендовали соблюдать осторожность при выходе на улицу в темное время суток и использовать дополнительное освещение для повышения видимости.

Ранее четырехлетний мальчик поехал с отцом на охоту и случайно выстрелил в него из ружья.

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