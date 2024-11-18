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Москвичам пообещали дождливый понедельник

Гидрометцентр: в Москве ожидается дождливая погода и до 5 градусов тепла

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В понедельник в Москве будет облачно, пройдет небольшой дождь и температура достигнет плюс 5°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В ночь на вторник столбики термометра в Московском регионе могут опуститься до плюс 1°C, ожидается облачность и местами небольшие осадки.

Ветер в столице будет дуть юго-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление не превысит 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха составит 0...+5 °C. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1°C.

Месяц назад научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил москвичам, что зима близко. По его словам, в столичном регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С и гололедица, а снег уже покрыл 70% России. Синоптик отметил, что расчет погоды во время «отопительного сезона» с октября по март был проведен по новым нормам: они выше, чем прежде, поскольку зима ожидается суровой.

Ранее женщина из Канады рассказала, как живет с аллергией на зиму.

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