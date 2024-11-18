Накачать попу и убрать жир: раскрыты фитнес-запросы россиян

Аналитики Яндекса изучили интерес пользователей к фитнесу и назвали самые популярные запросы на упражнения у россиян. Исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Так, согласно данным поисковых запросов, россияне чаще всего ищут упражнения, чтобы похудеть. На втором месте по запросам – убрать живот. Помимо этого, люди ищут, как убрать жир, укрепить мышцы и накачать пресс.

Кроме пресса, пользователям хочется иметь накачанные ягодицы, руки, грудь и спину.

Большинство женщин от 18 до 24 лет ищет упражнения и тренировки со словом «попа». Россиянок от 35 до 54 больше интересует комплекс для живота. Мужчины до 24 лет интересуются, как начать пресс, после 35 – бицепс. Мужчины от 45 лет чаще всего ищут упражнения на тазобедренный сустав.

После 55 лет и женщины и мужчины чаще всего ищут упражнения для шеи.

Также аналитики отметили, что, судя по просмотрам карточек спортивных организаций, в последние три года в России растет популярность студий пилатеса и растяжки, а также школ плавания. В сентябре этого года пользователи интересовались стретчингом и школами плавания в 2,5 раза чаще, чем год назад.

До этого россиянам назвали самый полезный вид хлеба.

Ранее россияне отдали миллиарды рублей за онлайн-фитнес.