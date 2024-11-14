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Россияне отдали миллиарды рублей за онлайн-фитнес

Smart Ranking: траты россиян на онлайн-фитнес приблизились к 5 млрд рублей

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Depositphotos

Траты россиян на онлайн-фитнес по итогам 2024 года составят порядка 4,8 млрд рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Smart Ranking.

За последний год расходы населения на занятия спортом онлайн взлетели на 37%. Согласно прогнозам, в ближайшие годы динамика сохранится. Аналитики ожидают ежегодный прирост рынка в среднем на 20-30%.

Популярность такого формата занятий подскочила на фоне роста числа потребителей, которые хотят посещать фитнес-клубы, но не могут себе этого позволить из-за нехватки времени и слишком дорогих абонементов, отметила президент объединения операторов фитнес-индустрии «Национальное фитнес-сообщество» (НФС) Елена Силина.

До этого в России зафиксировали скачок спроса на спортивную обувь. Продажи в третьем квартале выросли почти вдвое.

Ранее россиянам напомнили о возможности получить налоговый вычет за занятия спортом в фитнес-центрах.

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