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Назван самый полезный вид хлеба

Технолог Таранова: самым полезным видом хлеба является цельнозерновой

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Caftor/Shutterstock/FOTODOM

Самым полезным хлебом считается цельнозерновой. В нем содержится больше полезных веществ, включая белки, витамины и клетчатку. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова.

«Зерна, сохранившие свою целостность, состоят из трех основных частей: внешнего слоя отрубей, крахмалистой сердцевины и зародыша. В процессе очистки зерен отруби удаляются, что приводит к потере значительной части клетчатки, витаминов, минералов и фитонутриентов. Однако это все сохраняется при изготовлении цельнозернового хлеба», – рассказала специалист.

Цельнозерновая мука — это основной источник белка и крахмала, который может присутствовать в хлебе, сохранив полностью исходную пищевую ценность пшеницы, при этом обогатив состав хлеба макро- и микронутриентами.

«Такая мука содержит значительно больше пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ по сравнению с сортовыми видами муки. В составе хлеба с цельным зерном могут содержаться и другие ингредиенты, такие как мука первого сорта, сахар и консерванты, что снижает его полезные свойства. Поэтому перед покупкой важно внимательно изучить состав продукта. Кроме того, если злаки в хлебе были сильно измельчены и очищены, то многие ценные свойства теряются», — рассказала Таранова.

Ранее специалисты рассказали, чем полезны различные виды хлеба, как сорт муки влияет на характеристики продукта, к чему может привести полный отказ от него.

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