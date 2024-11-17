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Полицейские устроили облаву на подростков на вокзале Москвы

Baza: полицейские задержали на Ленинградском вокзале более 20 подростков

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Elena Mayorova/Global Look Press

В Москве полицейские устроили облаву на детей на Ленинградском вокзале после звонка от неизвестной женщины, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, она сообщила о том, что несколько подростков фотографируют электричку. После звонка правоохранители решили проверить, зачем дети делали снимки и не было ли среди них зацеперов. В итоге полицейские оцепили одну из платформ и задержали на выходе из поезда более 20 подростков в возрасте 13-14 лет. После проверки телефонов детей их отпустили, так как ничего подозрительного полицейские не обнаружили.

5 ноября толпа подростков на станции в Москве избила пассажира электрички и уборщика, который за него заступился. По дороге с работы 33-летний Павел заметил, что дети мусорят и плюют в поезде, обратился к старшим ребятам и попросил вести себя спокойнее. Во время разговора один из подростков плюнул Павлу в ноги, тот грубо ответил и вышел на следующей станции. Подростки последовали за мужчиной. Один из них брызнул ему в лицо из перцового баллончика, а второй прыгнул на Павла. После этого бить мужчину начали их товарищи. За него заступился уборщик станции, но его тоже ударили несколько раз. Школьники скрылись с места происшествия, двоих из них удалось быстро задержать. Они записали видео с извинениями.

Ранее в Омске подросток с ножом сбежал из спецучилища и прятался в трамвае, угрожая полицейским.

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