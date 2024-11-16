В Омске подросток с ножом сбежал из спецучилища и прятался в трамвае, угрожая полицейским

В Омске из закрытого спецучилища сбежал 17-летний подросток, сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что полицейские нашли юношу в трамвае на улице 2-я Восточная.

«Подросток отказывался покинуть трамвай, но после непродолжительного общения с полицейскими согласился это сделать», — заявили в МВД.

Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал: в трамвае не было пассажиров. Подростка доставили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

По данным РИА Новости, юноша был вооружен ножом. Он сбежал из спецучилища, потому что ему не нравились условия содержания там. В СК отметили, что при задержании юноша угрожал полицейским. По факту произошедшего проводится проверка.

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Ранее мачеха за $100 продала приемную дочь-подростка полицейскому.