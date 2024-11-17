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РПЦ разрешила использовать только вино для причастия людей с аллергией на глютен

В РПЦ разобрались с проблемой во время причащения людей с аллергией на глютен

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Andrew Medichini/AP

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила использовать только вино для причастия людей с аллергией на глютен, предупредив о своих ограничениях по здоровью священника заранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ.

«Члены комиссии приняли рекомендации Синодальной комиссии по биоэтике по вопросам, связанным с причащением Святых Таин лицами, страдающими целиакией, псевдоцелиакией и глютеновой аллергией на пшеницу», — сообщили в РПЦ.

Синодальная комиссия постановила, что безглютеновый хлеб не может использоваться для причастия, одного из главных православных христианских таинств, но страдающие от непереносимости глютена верующие могут причащаться только вином. В решении Синодальной комиссии указано, что в вине, как в Крови Христовой присутствует сам Спаситель.

До этого ученые из Университета Макмастера в Канаде обнаружили, что внутренняя выстилка верхнего отдела кишечника, называемая эпителием, играет активную роль в запуске аллергической реакции на глютен.

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