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Ученые выяснили, как возникает аллергия на хлеб и злаки

Gastroenterology: эпителий желудка играет ключевую роль в развитии целиакии

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Ученые из Университета Макмастера в Канаде обнаружили, что внутренняя выстилка верхнего отдела кишечника, называемая эпителием, играет активную роль в запуске аллергической реакции на глютен. Результаты исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.

Считается, что воспалительная реакция на глютен — белковый компонент злаковых — происходит только внутри стенки кишечника и включает исключительно иммунные клетки. Однако новое исследование канадских ученых показало, что кишечный эпителий (клеточная выстилка полых органов), также играет активную роль в запуске воспалительного ответа после употребления некоторых продуктов, таких как хлеб, каши, крупы и макаронные изделия.

Ученые создали в лаборатории функциональную модель кишечного эпителия кишечника человека с помощью микроскопических биоматериалов. Это позволило им наблюдать за деятельностью конкретных молекул в эпителиальных клетках людей с целиакией. Ученые смогли выяснить, как молекулы эпителия сигнализируют иммунным клеткам о присутствии глютена, и сделать вывод, что эпителий играет ключевую роль в активации аутоиммунной реакции при целиакии.

По словам исследователей, точное знание локализации иммунного ответа может помочь в разработке новых лекарств и повышения эффективности их доставки к нужным участкам кишечника.

Еще одно важное открытие заключается в том, что после обнаружения глютена эпителий посылает более сильные сигналы иммунным клеткам, если в организм дополнительно попадают патогены. Это означает, что в будущем может быть возможно обнаруживать патоген у человека с риском развития заболевания и подавлять его взаимодействие с глютеном и эпителием кишечника для предотвращения болезни.

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