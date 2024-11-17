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Блок финской АЭС прекратил работу из-за неисправности

Третий энергоблок финской АЭС «Олкилуото» приостановлен из-за неисправности

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Wikimedia Commons

В Финляндии производство электроэнергии на третьем блоке АЭС (атомной электростанции) «Олкилуото» было прервано из-за неисправности турбины. Об этом сообщается на сайте компании-владельца станции.

Согласно пресс-релизу, работа блока была приостановлена примерно в 16:28 (17:28 мск). На устранение проблемы с масляным уплотнением турбогенератора потребуется около 24 часов.

Отмечается, что произошедшее не отразилось на ядерной безопасности: первый и второй блоки АЭС работают в штатном режиме.

В прошлом июне на «Олкилуото» тоже произошел сбой из-за проблемы с неисправностью турбины.

Третий энергоблок АЭС вели в эксплуатацию в апреле 2023 года. Хотя он является самым новым, спустя полгода там был зафиксирован первый сбой.

Ранее во Франции запустили первый за 25 лет новый атомный реактор.

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