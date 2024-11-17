Стала известна судьба ястреба, попавшего в ловушку в метро Москвы

В Москве ястреба-перепелятника, попавшего в ловушку на станции метро «Смоленская», отпустили на волю, передает РИА Новости со ссылкой на городской департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Там заявили, что специалисты ведомства осмотрели птицу, а затем выпустили ее.

Накануне хищная птица не могла вылететь со станции метро и нервничала. Сотрудникам метрополитена пришлось вызвать спасателей, которые поймали ястреба-перепелятника сачком. После этого птицу передали в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Год назад в США сотрудники Института естественных наук в Вермонте научили рисовать потерявшего возможность летать ястреба-перепелятника по кличке Феррисбург. Для этого орнитологи окунают в краску его лапы, а затем ставят птицу на холст. Чтобы побудить Феррисбурга к движению по холсту, сотрудники института приманивают его червями. Занятия с питомцем проходят регулярно.

Ранее девочки, укравшие из столичного ТЦ кота, рассказали, куда дели животное.