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У отделения полиции в Киеве произошел взрыв

«Страна.ua»: в Дарницком районе Киева рядом с полицией произошел взрыв

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РИА «Новости»

В Дарницком районе Киева неизвестные совершили подрыв возле забора первого отделения полиции. Об этом сообщает в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что инцидент произошел накануне. Уточняется, что злоумышленник, заложивший взрывчатку, попал на камеры наблюдения.

«Взрыв прозвучал через 26 минут после того, как взрывчатку положили под забор», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье о теракте. Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы. О пострадавших не сообщается.

В начале ноября сообщалось, что киевские полицейские задержали группу наркодилеров, которые сбывали наркотики под видом военных. Наладил сбыт наркотиков и психотропов ранее судимый житель Киевской области. К незаконной деятельности он привлек двух знакомых, которые отвечали за сбыт товара. Они продавали запрещенные вещества во время личных встреч за наличные, а чтобы отвести от себя подозрения, переодевались в военную форму. Всех членов преступной группы задержали.

Ранее в Киеве произошел взрыв гранаты.

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