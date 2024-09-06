В Луганске пытались устроить покушение на военкора

Военный корреспондент с позывным Пресса обнаружила под дверью своей квартиры в Луганске букет цветов. Прибывшие на место саперы выявили, что в подарке находилось 5 кг пластида, сообщает ТАСС.

Пресса рассказала, что когда вышла из квартиры и увидела букет сине-желтых цветов перед собой, сразу же закрыла дверь, надела бронежилет и вышла на балкон, чтобы вызвать саперов. Они прибыли и подтвердили, что цветы остались невредимыми, но внутри букета был спрятан 5 кг взрывчатки.

По словам военного корреспондента, злоумышленники, оставившие ловушку, надеялись, что она либо возьмет в руки букет, либо случайно наступит на него. Журналист отметила, что ее моральное состояние пришло в норму. Саперы успешно обезвредили взрывное устройство.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России подготовили законопроект, предусматривающий наделение военкоров особым статусом. Парламентарий отметил, что получившие такой статус, будут иметь все те же права и льготы, что и ветераны боевых действий, хотя и называться по-другому.

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