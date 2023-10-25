Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США нелетающую хищную птицу научили рисовать

В Институте Вермонта научили рисовать нелетающую пустельгу

close
100%
Пресс-служба Фонда Росконгресс

В США орнитологи научили рисовать потерявшую возможность летать пустельгу (ястреб-перепелятник) по кличке Феррисбург, передает проект «Сноб». Птица проживает в Институте естественных наук в Вермонте вместе с другими спасенными пернатыми.

Уточняется, что лапы Феррисбурга окунают в краску, затем ставят его на холст. Чтобы побудить птицу к движению по холсту, сотрудники института приманивают ее червями. Занятия с питомцем проходят регулярно. Помимо этого, вместе с другими обитателями реабилитационного центра он выполняет физические упражнения.

По словам ученых, до того, как попасть в приют, Феррисбург был одомашнен и не умел самостоятельно охотиться. Кроме того, его плохо кормили, в результате чего у него сломано крыло — птица не может летать.

Накануне в Москве ворона проникла в вентиляцию и оказалась в одной из квартир многоэтажки. Инцидент произошел на улице Айвазовского. Местные жители заметили птицу на своей кухне, после чего обратились к специалистам.

Ранее в Уфе куница пробралась в квартиру россиянина через канализацию и устроила погром.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий