В США нелетающую хищную птицу научили рисовать

В США орнитологи научили рисовать потерявшую возможность летать пустельгу (ястреб-перепелятник) по кличке Феррисбург, передает проект «Сноб». Птица проживает в Институте естественных наук в Вермонте вместе с другими спасенными пернатыми.

Уточняется, что лапы Феррисбурга окунают в краску, затем ставят его на холст. Чтобы побудить птицу к движению по холсту, сотрудники института приманивают ее червями. Занятия с питомцем проходят регулярно. Помимо этого, вместе с другими обитателями реабилитационного центра он выполняет физические упражнения.

По словам ученых, до того, как попасть в приют, Феррисбург был одомашнен и не умел самостоятельно охотиться. Кроме того, его плохо кормили, в результате чего у него сломано крыло — птица не может летать.

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