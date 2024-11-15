«С кошкой разговор окончен»: укравшие из ТЦ кота девочки рассказали, куда дели животное

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в личном Telegram-канале видео с десятилетней и 12-летней девочками, которые украли из московского магазина кота, после чего сбежали в Крым.

На кадрах несовершеннолетние рассказывают, что в тот день они прогуляли уроки в школе, после чего вместе съездили сначала в торговый центр «Европейский» на станции метро «Киевская», а затем отправились в ТЦ на Речном вокзале. Там они зашли в зоомагазин, где забрали кота. Из слов девочек следует, что решение забрать животное они приняли спонтанно.

«Зашли мы в зоомагазин, нам понравилась одна кошка. Потом кошка сбежала. На этом у нас все. С кошкой разговор окончен», — говорит на камеру одна из сбежавших москвичек.

Как именно несовершеннолетние добрались до Крыма, они не уточнили.

Кот по кличке Лучик находился в магазине на передержке, ему искали новый дом.

Ранее семья нашла своего кота, которого с порога дома украл неизвестный мужчина.