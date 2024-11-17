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Депутат Госдумы после критики объяснил призыв рожать, «пока рожалка работает»

Депутат Ильтяков употребил слово «рожалка», чтобы «доходило получше»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, который призвал женщин рожать, «пока рожалка работает», ответил «Подъему» на критику, которая началась в соцсетях после его заявления.

Политик сообщил, что ему о ней неизвестно, а высказал он то, «что есть на самом деле». По его мнению, люди «глобально» не задумываются над тем, что у них есть «возможности, данные богом на земле — матка, яйцеклетка, сперматозоид», а они отказываются от них и игнорируют божественный промысел.

«И как ты меня ни критикуй, я называю вещи своими именами... Слово «рожалка» — это понятно, что матка и яйцеклетка», — пояснил Ильтяков.

Он заметил, что, если кому-то слово «рожалка» показалось грубым, он употребил его, чтобы «доходило получше».

По поводу деторождения Ильтяков высказался в связи с разработкой в Курганской области законопроекта о запрете к склонению к абортам, который предусматривает штраф от 10 тыс. до 200 тыс. руб.

«Пока «рожалка» работает — делай, что велит тебе данное на земле. ... Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — сказал депутат.

При этом он осудил аборты и призвал с детства внедрять в сознание россиян семейные ценности.

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