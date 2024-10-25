Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Исследователи назвали долю россиян, которые никогда не заведут детей

«Коммерсантъ»: в России хотят быть чайлдфри лишь 2,4% женщин и 3,5% мужчин

close
IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

В России 3,7% женщин и 3,5% мужчин не планируют иметь детей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным».

Исследование показало, что большинство опрошенных россиян хотели бы от одного до трех детей. Эксперты полагают, что рожать россиянкам мешает не пропаганда чайлдфри, а в основном такие причины, как неудачи в личной жизни и бесплодие.

В России в настоящее время 9,83% женщин к 45–49 годам не стали матерями. Около 14% женщин 35–39 лет также остались бездетными. Около 5–6% первых рождений пришлось на женщин старше 35 лет, и эта доля растет последние 20 лет, отметили демографы.

Массового стремления к бездетности в России не зафиксировали. Наиболее желанной среди опрошенных осталась модель семьи с двумя детьми: такое количество хотели бы иметь 48,5% женщин и 45,9% мужчин. Троих детей хотели бы по 18% мужчин и женщин, еще по 23% тех и других хватило бы и одного.

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев полагает, что опасность не в самих чайлдфри как отдельных личностях, а в их давлении на молодежь.

Ранее омбудсмен назвала число детей в РФ, живущих в социально опасном положении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами