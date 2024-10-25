Исследователи назвали долю россиян, которые никогда не заведут детей

В России 3,7% женщин и 3,5% мужчин не планируют иметь детей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным».

Исследование показало, что большинство опрошенных россиян хотели бы от одного до трех детей. Эксперты полагают, что рожать россиянкам мешает не пропаганда чайлдфри, а в основном такие причины, как неудачи в личной жизни и бесплодие.

В России в настоящее время 9,83% женщин к 45–49 годам не стали матерями. Около 14% женщин 35–39 лет также остались бездетными. Около 5–6% первых рождений пришлось на женщин старше 35 лет, и эта доля растет последние 20 лет, отметили демографы.

Массового стремления к бездетности в России не зафиксировали. Наиболее желанной среди опрошенных осталась модель семьи с двумя детьми: такое количество хотели бы иметь 48,5% женщин и 45,9% мужчин. Троих детей хотели бы по 18% мужчин и женщин, еще по 23% тех и других хватило бы и одного.

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев полагает, что опасность не в самих чайлдфри как отдельных личностях, а в их давлении на молодежь.

Ранее омбудсмен назвала число детей в РФ, живущих в социально опасном положении.