Неизвестный напал на представительство правящей партии Турции в Стамбуле

Нападение произошло на здание представительства Партии справедливости и развития (ПСР) в Стамбуле, у здания разбили стекла камнями и кирпичами. Об этом сообщило турецкое издание Sözçü.

«Ночью было совершено нападение на штаб-квартиру ПСР в Бейликдюзю. Злоумышленник разбил окна штаба округа камнями и кирпичами», — пишет издание.

Полиция продолжает попытки поймать нападавшего.

Председатель ПСР Стамбула Осман Нури Кабактепе осудил нападение на штаб-квартиру правящей партии Турции.

«Я хотел бы четко заявить, что мы будем рассматривать этот вопрос перед законом против тех, кто планировал и поддерживал эту гнусную инициативу», — написал он в соцсети Х.

В октябре террористы напали на одно из крупнейших оборонных предприятий Турции в Анкаре. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников. Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети.

Ранее в Турции заявили, что местное отделение Рабочей партии Курдистана может сложить оружие.