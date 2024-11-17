Город на Западной Украине остался без тепла

Город Бурштын, расположенный в Ивано-Франковской области на западе Украины, остался без тепла. Об этом сообщила глава областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук, передает агентство РБК-Украина.

17 ноября в ряде областей Украины произошли взрывы. Кроме того, взрывы произошли и в Киеве на фоне воздушной тревоги. По данным издания «Страна.ua», в столице Украины, в Днепропетровской области, а также подконтрольных украинским войскам частях Донецкой народной республики (ДНР) применяются экстренные отключения света.

Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни.